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Kayseri'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde çıkan yangında yaklaşık 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Tevliyet mevkisinde buğday ekili 80 dönüm arazide henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çiftçilerin de yardımıyla itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangında 80 dönüm buğday ekili alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Mehmet Aslan - Güncel

Yeşilhisar Kayseri Güncel Haberler

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