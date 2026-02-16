Haberler

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşini bıçakla öldüren sanık hakkında iddianame hazırlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Rabia A.'yı bıçakla öldüren Rahman A. hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Olayda maktul en az 20 yerden yaralanarak hayatını kaybetti.

Kayseri'de boşanma aşamasındaki eşi Rabia A.'yı bıçakla öldüren sanık hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, 14 Kasım 2025'te Selimiye Mahallesi Ortahisar Sokak'ta eşi Rabia A.'yı bıçakla öldüren Rahman A. hakkında "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırladı.

Kayseri Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, otopsi raporuna yer verildi. Raporda, maktulün kesici, delici aletle en az 20 kez yaralanma sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

İddianamede ifadesine yer verilen sanık Rahman A, 8 yıllık evli olduklarını belirtti.

Evlilik süresince eşine bir ya da iki kez tokat attığını iddia eden sanık, "Eşim sığınma evine gitmişti. Olaydan 2 hafta önce boşanma davamızın duruşması vardı. Hakim süre vermişti. Ölmeseydi, bir hafta sonra boşanma davamız olacaktı. 'Boşanmazsan seni süründürürüm.' demişti. Pişmanım, öfkeme hakim olamadım. Şoku atlattıktan sonra polisi ve ambulansı aradım." ifadelerini kullandı.

Tanık A.F.A. ise beyanında, tarafları tartışırken gördüğünü, sonrasında erkeğin kadını göğüs bölgesinden, boğazından ve karnından bıçakladığını kaydetti.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati belli oldu

İşte Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi ve saati
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
ABD Dışişleri Bakanı Rubio'dan İran müzakereleri için zor olacak uyarısı

"İran'da şehit olmayı terfi sayan insanlarla..."
Fenerbahçe anlaşmaya vardığı Adem Yeşilyurt'un ilk taksitini ödüyor

Haziran'daki ilk transferinin taksitini şimdiden ödüyor
Feti Yıldız'dan 'Umut hakkı' açıklaması: Ortak raporda içerik olarak mutlaka olacak

Öcalan'a umut hakkıyla ilgili MHP'den çok kritik mesaj
20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı: Bengü ve Serdar Ortaç nostalji fırtınası estirdi

20 yıl önceki görüntüler gün yüzüne çıktı
Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde

Bu görüntü sonrası ülkedeki herkes diken üstünde
Osimhen'i duyurdular: Yaz transfer döneminin rüyası

Galatasaray taraftarını çıldırtan Osimhen manşeti