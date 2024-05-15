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Kayseri'de Boşandığı Karısını ve Eski Kayınpederini Vuran Şüpheli Teslim Oldu

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Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, boşandığı karısı ile eski kayınpederini tabancayla vurarak yaraladıktan sonra polise teslim oldu. Olay sonrası yaralanan baba ile kızı hastaneye kaldırıldı.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde bir kişi, boşandığı karısı ile eski kayınpederini tabancayla vurarak yaraladıktan sonra polise teslim oldu.

Alınan bilgiye göre, K.T. (28) ile babası A.T. (54), otomobille Kayseri Caddesi'nde seyir halindeyken K.T'nin bir süre önce boşandığı kocası S.G'nin silahlı saldırısına uğradı.

Yaralanan baba ile kızı, sağlık ekiplerince kaldırıldıkları Tomarza Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalenin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Şüpheli S.G, olaydan sonra polis ekiplerine teslim oldu.

Kaynak: AA / Güncel

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