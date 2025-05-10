Hindistan'dan, 'Pakistan ateşkesi ihlal etti' suçlaması

Asya'da komşular yeniden savaşa başlayabilir: Ateşkesi ihlal ettiler
Kulisleri sallayacak iddia: PKK 'fesih' kararını Türkiye Cumhuriyeti'ne iletti

"PKK fesih kararını Ankara'ya iletti"
3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor

3 çocuk sahibi kadınlar dikkat! Memur olma hakkı geliyor
1 yıldır kayıptı! 19 yaşındaki Nagihan'ın cesedi kuyuda bulundu

1 yıldır kayıptı! Nagihan'ı en yakınındaki isim öldürüp kuyuya atmış

Kayseri'de Borç Kavgası Kanlı Bitti: İki Genç Bıçakla Yaralandı

Kayseri'de Borç Kavgası Kanlı Bitti: İki Genç Bıçakla Yaralandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Mert B. ve Mert Ali A. arasında borç-alacak meselesi yüzünden çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüşerek iki gencin yaralanmasıyla sonuçlandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları hastanelere sevk etti.

KAYSERİ'de Mert B. (20) ile Mert Ali A. (25), borç- alacak kavgasında birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde meydana geldi. Mert B. ve Mert Ali A. arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki genç birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Haber-Kamera: Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerbirliği 4 yıl aradan sonra Süper Lig'e yükseldi

Süper Lig'e yükselen ikinci takım belli oldu
Galatasaray, Trabzonspor'u mağlup etti! Şampiyonluğa 1 maç kaldı

Trabzonspor'u da devirdiler! Galatasaray şampi...
İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son seçim anketinde büyük sürprizler var

İstanbul, Ankara ve İzmir'de kim önde? Son ankette sürprizler var
Portekiz'de inanılmaz yarış! Tam şampiyonluk gitti derken Kerem Aktürkoğlu sahneye çıktı

Tam şampiyonluk gitti derken sahneye çıktı! Herkes onu konuşuyor
Türkiye'nin ilk türbanlı Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı

Türkiye'nin ilk türbanlı valisi, açılıştaki talebiyle tartışma yarattı
İşte PKK kongresinde alınan 4 karar

İşte PKK kongresinde alınan 4 karar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.