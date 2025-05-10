Kayseri'de Borç Kavgası Bıçaklı Kavgaya Döndü

KAYSERİ'de Mert B. (20) ile Mert Ali A. (25), borç- alacak kavgasında birbirlerini bıçakla yaraladı.

Olay, saat 21.30 sıralarında Melikgazi ilçesi Hunat Mahallesinde meydana geldi. Mert B. ve Mert Ali A. arasında borç- alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada iki genç birbirini bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çeşitli hastanelere kaldırdı.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.