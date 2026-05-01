Kayseri'de boğazına cisim kaçan motosiklet sürücüsü polislerin Heimlich manevrasıyla kurtarıldı

Kayseri'de trafikte seyir halindeyken boğazına cisim kaçan motosiklet sürücüsü, polislerin Heimlich manevrasıyla hayata tutundu.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla Cumhuriyet Meydanı'ndaki kavşakta görev yapan polis ekipleri, işaret diliyle boğazına cisim kaçtığını ifade eden motosiklet sürücüsüne müdahale etti.

Durumu fark eden polis memuru, meslektaşlarından da yardım isteyerek sürücüye Heimlich manevrası uyguladı.

Yapılan müdahale sonucu sürücünün boğazına kaçan cisim çıkarıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
