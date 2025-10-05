Kayseri'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

KAYSERİ'de Halil K. (32), evinde ölü bulundu.

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde 202'nci Sokak'ta yaşayan Halil K.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, Halil K.'yi hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Halil K.'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.