Kayseri'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu

Kayseri'de Bir Kişi Evinde Ölü Bulundu
Kayseri'nin Kocasinan ilçesindeki Argıncık Mahallesi'nde Halil K. evinde ölü bulundu. Yakınları tarafından polise bildirilen olayda, sağlık ekipleri Halil K.'nin hayatını kaybettiğini belirledi ve cenazesi otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

KAYSERİ'de Halil K. (32), evinde ölü bulundu.

Kocasinan ilçesi Argıncık Mahallesi'nde 202'nci Sokak'ta yaşayan Halil K.'den haber alamayan yakınları, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Eve giren ekipler, Halil K.'yi hareketsiz buldu. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Halil K.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Halil K.'nin cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

