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Kayseri'de bıçaklı kavgada yaralanan kişi hastanede öldü

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Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Battalgazi Mahallesi Derinçay Sokak'ta dün çıkan kavgada H.A. tarafından bıçaklanarak ağır yaralanan O.U. (26), kaldırıldığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan şüpheli ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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