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Kayseri'de bıçaklı kavgada ölen bir kişi davasında 2 sanığın tutukluluğu sürüyor

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi. Mahkeme, sanıkların tutukluluk halinin devamına ve mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada bir kişinin ölümüne ilişkin 2 tutuklu sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar İ.A. ve B.Ü. ile taraf avukatları katıldı.

Savunmasında suçlamaları kabul etmeyen sanık B.Ü, tek suçunun kavgayı ayırmak olduğunu belirtti.

Mahkeme heyetinin doğru kararı vereceğine inandığını söyleyen B.Ü, tahliyesini ve beraatini istedi.

Sanık İ.A. da maktule korkutma amaçlı bıçak salladığını, yaralandığını emniyette öğrendiğini iddia ederek, 20 yıldır esnaflık yaptığını ve olay nedeniyle mağdur olduğunu dile getirdi.

Maktulün kavga esnasında bıçaklandığını görmediğini anlatan tanık S.Ş. de kavgayı yatıştırmak amacıyla hareket ettiğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı, mütalaasında, sanıkların "kasten öldürme" ve "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından cezalandırılmalarını talep etti.

Taraf avukatlarının da beyanlarını dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına ve mütalaaya karşı savunma hazırlanması için taraflara süre verilmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Kazım Karabekir Mahallesi 1047. Sokak'ta 12 Eylül 2025'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan M.Y. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, oğlu K.Y. ise kaçarken duvardan düşerek yaralanmıştı. Olayla ilgili şüpheli B.Ü. ile İ.A. gözaltına alınmıştı.

Kaynak: AA
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