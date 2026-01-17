Eski nişanlısını ve 2 kızını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı

KAYSERİ'nin Yahyalı ilçesinde tartıştığı eski nişanlısı Ceylan U. ile kızları Songül D. (13) ve Sıla D.'yi (9) bıçakla yaralayan Ali Gökgöz, tutuklandı.

Olay, dün saat 10.00 sıralarında Yahyalı ilçesi Gazibeyli Mahallesi'nde meydana geldi. Ali Gökgöz ile evine gittiği eski nişanlısı Ceylan U. arasında iddiaya göre nişanın bozulması nedeniyle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada Ali Gökgöz, Ceylan U. ile kızları Songül ve Sıla D.'yi bıçakla yaraladı. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Yahyalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri aynı gün Ali Gökgöz'ü yakaladı. Gözaltına alınan Ali Gökgöz, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Öte yandan yaralanan Ceylan U. ile kızları Sıla ve Songül D., hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.