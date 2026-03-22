Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada B.Ş., ağır yaralandı.

Olay, saat 00.30 sıralarında Kocasinan ilçesi Zümrüt Mahallesi 3860 Sokak'ta meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ş., bıçakla ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan B.Ş., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı