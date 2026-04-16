Kayseri'de çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı. İki grup arasında nedeni bilinmeyen bir tartışma kavga ile sonuçlandı ve yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kazımkarabekir Mahallesi Balveren Sokak'ta iki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda E.D, B.D, A.Y. ve İ.Y. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Muhammed Kısır