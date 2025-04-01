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Kayseri'de Bıçaklı Kavga: 14 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

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Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir parkta çıkan kavgada bıçakla yaralanan 14 yaşındaki M.A.S, hastanede tedavi sürecinde yaşamını yitirdi. Olayla ilgili 15 yaşındaki A.E. ve 14 yaşındaki kardeşi M.E. gözaltına alındı.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan 14 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Uğurevler Mahallesi 21. Cadde'deki dün bir parkta çıkan kavgada bıçakla yaralanan M.A.S. tedavi gördüğü Kayseri Devlet Hastanesi'nde yaşam mücadelesini kaybetti.

Olayın şüphelisi olarak gözaltına alınan A.E. (15) ve kardeşi M.E'yi (14) da emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

M.A.S. Uğurevler Mahallesi 21. Cadde'deki bir parkta dün çıkan kavgada aldığı bıçak darbesiyle ağır yaralanarak sağlık ekiplerince Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliler A.E. ve kardeşi M.E'yi gözaltına almıştı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin - Güncel
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