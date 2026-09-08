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Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri’de bıçaklı kavga: 1 yaralı
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KAYSERİ’de B.Ş., tartıştığı E.M. tarafından bıçakla yaralandı.

KAYSERİ'de B.Ş., tartıştığı E.M. tarafından bıçakla yaralandı.

Olay, saat 23.30 sıralarında Melikgazi ilçesindeki millet bahçesinde meydana geldi. B.Ş. ile E.M. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada B.Ş., E.M. tarafından bacağından bıçakla yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olayın şüphelisi E.M., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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