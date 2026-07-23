Haberler

Kayseri'de kafede bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'de kafede bıçaklı kavga: 1 yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri Melikgazi'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada M.Ç. yaralandı. Şüpheli veya şüpheliler kaçarken, polis yakalama çalışması başlattı.

KAYSERİ'de iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada M.Ç., yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Erenköy Mahallesi Lavanta Sokak'taki kafede meydana geldi. İki grup arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada M.Ç., ismi öğrenilemeyen şüpheli veya şüpheliler tarafından bıçakla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı M.Ç., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran Meclis Başkanı Galibaf: Bizim petrol satamadığımız bölgede hiç kimse petrol satamayacak

Piyasaları ateşe atacak tehdit: Biz yapamazsak Trump da yapamaz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Rusya’da cezaevine uyuşturucu taşıyan kedi yakalandı

İş başındayken gardiyanlar yakaladı! Bakmayın sevimliliğine suçu ağır

Dans eden diş hekimi Mısır'ı karıştırdı

Diş hekiminin videosu ülkeyi karıştırdı
Ece Üner, Gökhan Özoğuz, Öykü Serter'in savunmaları aynı

Hepsi Haluk Levent yüzünden adliyede! İşte merakla beklenen ifadeleri
Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını! Tahliyeler başladı

Turizm cennetinde korkulan oldu, tahliyeler başladı
Samsun'da İkaz ve Alarm Sistemi kuruldu, Valilik uyardı: Sirenler çalacak, panik yapmayın

Bir ilimizde kuruldu ve test edilecek! Valilik önceden uyardı
Canlı yayında Sedat Peker'e küfür etti, evindeki saldırıda ağır yaralandı

Sedat Peker için söyledikleri başını yaktı! Yaşam savaşı veriyor
DMM'den 'DOA Uygulamasında vatandaşlara ödenen iade tutarının düşürüldüğü' iddialarına yalanlama

Büyük talep gören uygulama ile ilgili ortalığı karıştıran iddia