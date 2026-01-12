Haberler

Kayseri'de kadın arkadaşının öldürdüğü Serkan, toprağa verildi

Kayseri'de kadın arkadaşının öldürdüğü Serkan, toprağa verildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

20 yaşında Serkan Ceviz, arkadaşı Funda Z. tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Funda Z. tutuklandı. Ceviz'in cenazesi ise toprağa verildi.

KAYSERİ'de arkadaşı Funda Z. (34) tarafından bıçaklanarak öldürülen Serkan Ceviz (20), son yolculuğuna uğurlandı. Şüpheli Funda Z. ise emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklandı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Selçuklu Mahallesi Uzunyol Sokak'taki 5 katlı binada meydana geldi. Binanın teras katında oturan Funda Z. ile erkek arkadaşı Serkan Ceviz arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Funda Z., erkek arkadaşı Serkan Ceviz'i bıçakla yaraladı. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde ağır yaralanan Serkan Ceviz'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ceviz'in cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Şüpheli Funda Z., gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

TOPRAĞA VERİLDİ

Serkan Ceviz'in cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından ailesi tarafından teslim alınarak Kocasinan ilçesi Saraycık Mahallesi'ne getirildi. Ceviz, kılınan namazın ardından toprağa verildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Funda Z. ise sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
AK Partili Çelik'ten gümrük vergisi sinyali: Yeni değerlendirmeler yapılabilir

Tepki çeken kararda geri adım sinyali: Yeni değerlendirme yapılabilir
Sigara tiryakilerine kötü haber! Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor

Tiryakilere kötü haber! Erdoğan onayladı, Meclis gündemine taşınıyor
Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi

Altın fiyatlarını uçuran mahkeme celbi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
3-0'lık yenilgi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık gerçekleşti

3-0'lık yenilgi sonrası Fenerbahçe'de ayrılık yaşandı
Galatasaray'da derbinin faturası iki isme kesildi

Derbinin faturası iki isme kesildi
Galatasaray Onyedika'yı bitirdi! Maaşı da belli bonservisi de

Süper Lig devinde mutlu son! Maaşı da belli bonservisi de
Volkan Demirel'den Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi

Volkan'dan Montella'ya sert hareket! Bilal Erdoğan tepki gösterdi
İsmi birçok takımla anılıyordu! Francesco Farioli 2 yıllık imzayı attı

İsmi birçok takımla anılıyordu! Farioli 2 yıllık imzayı attı
SSK ve Bağkur emeklisinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu

Emeklinin kök maaş hesabı değişti: İşte yeni zam tablosu