Kayseri'de tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın hastaneye kaldırıldı

Güncelleme:
Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde, tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan A.G. hastaneye kaldırıldı. Olayda yaralanan kadının sağlık durumu iyi, şüpheli C.U. gözaltına alındı.

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde tartıştığı kişi tarafından bıçaklanan kadın, tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gazibeyli Mahallesi'nde C.U ile A.G. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

A.G. tarafından bıçakla yaralanan kadın, olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Yahyalı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

C.U'nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
