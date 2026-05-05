Kayseri'de apartman görevlisinin eşini bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Kayseri'de boşanma aşamasındaki karısının oturduğu apartmanın görevlisinin eşini bıçaklayarak öldüren İ.Ş. yargı önüne çıkarıldı. Olayın detayları ve sanığın ifadeleri duruşmada ele alındı.

Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık İ.Ş. (51), maktul M.G'nin (36) kocası E.G, sanığın boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş. ile oğlu, taraf avukatları ve tanıklar katıldı.

Sanık İ.Ş, parkinson hastası olduğunu, beyninde tümör tespit edildiğini, intihar etmek amacıyla olaydan bir gün önce çok sayıda ilaç içtiğini ileri sürdü.

Boşanma aşamasındaki karısının oturduğu binanın görevlisi E.G. ile her zaman görüştüğünü, olay günü de binaya geleceğini söylediğini iddia eden İ.Ş, "Çantamı aldım, ilaçların etkisiyle ölmek için eve gittim. E.G'ye para verecektim." dedi.

E.G. evde olmadığı için eşi M.G'nin kapıyı açtığını ve kendisini konuşmak için eve çağırdığını ileri süren İ.Ş, evde tartıştıklarını ve kadını bıçakladığını belirtti.

Mahkeme başkanının çantada neler taşıdığını sorması üzerine sanık, "Kamp malzemeleri, nacak filan vardı." diye konuştu.

Sanığın boşanma aşamasındaki eşi Y.Ş. ise 27 yıllık evliliği boyunca kocasıyla sorunlar yaşadığını, kendisini, çocuklarını öldürmekle tehdit ettiğini savundu.

Kocasının olay günü baltayla evin kapısını kırmaya çalıştığını anlatan Y.Ş, daha sonra kaçtığını, zarar gören kapıdan dolayı yaklaşık bir saat evde mahsur kaldıklarını, kapı açılınca karakola gittiklerini, görevlilerinin eşi M.G'nin öldürüldüğünü orada öğrendiğini söyledi.

Ölen M.G'nin kocası E.G. ise "Kaza yaptığım için olay günü sanayideydim. Karakoldan beni aradılar, 'Sizin binada biri bıçaklanmış' dediler, 'Bilgim yok' dedim. Sanayiden eve gittim, kapıyı çaldım açılmayınca içeri girdim, karım telefonu da açmadı. Sonra yatak odasının kapısında gariplik fark ettim, karım hareketsiz yatıyordu. Bu adam olaydan sonra lavaboda ellerini de yıkamış." dedi.

E.G. ve avukatları sanığın üst sınırdan ceza almasını istedi. Sanık avukatı ise aleyhte olan hususları kabul etmediklerini belirtti.

Daha sonra apartman sakinleri de tanık sıfatıyla dinlendi.

Sanığın tutukluğuna karar veren mahkeme heyeti, eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Melikgazi ilçesi Köşk Mahallesi'nde ikamet eden boşanma aşamasındaki eşiyle 9 Aralık 2025'te konuşmaya gelen İ.Ş, bina girişinde apartman görevlisinin karısı M.G. ile karşılaşmış, M.G'yi bıçakla yaralayarak öldüren İ.Ş, karısının bulunduğu dairenin kapısını baltayla kırmaya çalıştıktan sonra olay yerinden ayrılarak jandarmaya teslim olmuştu.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
