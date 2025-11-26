Kayseri'de Besicilere Dezenfektan Dağıtımı Yapıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin katkıları, Kayseri Valiliği ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde, besicilere hayvan hastalıklarıyla mücadele kapsamında dezenfektan dağıtıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde gerçekleştirilen törende, besicilere 160 bin lira değerinde toplam 800 litre dezenfektanın dağıtımı yapıldı.

Törende konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, amaçlarının hayvan hastalıklarıyla mücadele olduğunu belirterek, Büyükşehir Belediyesinin katkılarıyla üreticilere dezenfektan dağıtımı yaptıklarını kaydetti.

Veterinerlik Hizmetleri Daire Başkanı Duran Safrantı ise Türkiye'de meydana gelen hayvan hastalıklarının kentte de görüldüğünü dile getirerek, "İl Tarım ve Orman Müdürlüğümüz gerekli mücadeleleri yaptı. Şu anda hastalık sönme aşamasına geldi, hiç kalmadı ama bu dezenfektanlarla üreticilerimizin ahırlarını, hayvanlarını dezenfekte etmeleri gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Törene, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Türkmen ve Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Yasin Harmancı ile besiciler katıldı.