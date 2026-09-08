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Kayseri'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

A.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Akköy-Derinkuyu yolunda bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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