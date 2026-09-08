Kayseri'de bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
Kayseri'nin Yeşilhisar ilçesinde bariyerlere çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.
A.K'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, Akköy-Derinkuyu yolunda bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan sürücü, kaldırıldığı Yeşilhisar Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Kaynak: AA