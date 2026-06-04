Haberler

Kayseri'de 2'nci kattan düşen kadın yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki balkonda dengesini kaybeden Didem M., zemine düşerek yaralandı. Hastaneye kaldırılan kadın için polis soruşturma başlattı.

KAYSERİ'de apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkondan düşen Didem M. (35), yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Didem M., iddiaya göre balkonda dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Didem M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Ankara'da NATO zirvesi alarmı! İşte şehir genelinde alınan kararlar

O tarihlerde tüm konserler iptal, 9 ilçede de memurlar izne çıkıyor
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bakan Şimşek yıl sonu için enflasyon tahmini verdi

Bakan Şimşek 86 milyonun merakla beklediği rakamları verdi
Üniversite öğrencisi yurdun 6'ncı katından düşerek hayatını kaybetti

Daha 22 yaşındaydı! Üniversite yurdunda şüpheli ölüm
Zelenski'den Putin'e açık mektup: Savaştan çıkmaktan korkmayın, karar sizin

5 yıldır devam eden savaşın bitmesi için Putin'e resmen yalvardı!
İranlı şarkıcı Mohsen Namjoo'nun Ankara konseri iptal edildi

Türkiye'ye gelmeden ortalık karıştı! Ünlü şarkıcının konseri iptal
ABD'de Epstein depremi büyüyor! Dosyalardan çıkan yeni isim şaşırttı

Deprem büyüyor! Dosyadan çıkan son isim ABD'yi sarsacak türden
Saba Tümer'den sanat camiasına Reha Muhtar sitemi: Onun sayesinde şöhret oldular ama hiçbiri yok

Reha Muhtar’a büyük vefasızlık! Ünlü sunucu tüm camiayı bombaladı
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel’de AYM’nin 'süresiz nafaka' kararına ilk yorum

AYM'nin 'süresiz nafaka' kararına Meclis'ten ilk yorum
let originalTop = masthead.offsetTop; let hasShown = false; let timer = null; function hasAdContent() { return masthead.querySelector("iframe, img, video, ins, object, embed") || masthead.innerHTML.trim().length >30; } function getTop() { const bottomSection = document.querySelector(".bottom-section.h-100px"); if (bottomSection) { return bottomSection.getBoundingClientRect().bottom; } return 102; } function showAd() { if (hasShown || !hasAdContent()) return; hasShown = true; wrapper.style.setProperty("--masthead-top", getTop() + "px"); wrapper.classList.add("is-overlay"); masthead.classList.add("is-fixed"); requestAnimationFrame(function () { masthead.classList.add("is-visible"); }); clearTimeout(timer); timer = setTimeout(function () { masthead.classList.remove("is-visible"); masthead.classList.remove("is-fixed"); wrapper.classList.remove("is-overlay"); wrapper.style.removeProperty("--masthead-top"); }, 5000); } window.addEventListener("scroll", function () { if (window.scrollY >originalTop + 50 && !hasShown) { showAd(); } }); }); --%>