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Kayseri'de Balkondan Düşen Kadın Yaralandı

Kayseri'de Balkondan Düşen Kadın Yaralandı
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Kayseri'de 3 katlı apartmanın 2. katındaki balkondan dengesini kaybederek düşen Didem M. yaralandı. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan kadın için polis soruşturma başlattı.

KAYSERİ'de apartmanın 2'nci katındaki dairenin balkondan düşen Didem M. (35), yaralandı.

Olay, saat 20.00 sıralarında Melikgazi ilçesi Aydınlıkevler Mahallesi Cengiz Topel Caddesi'nde meydana geldi. 3 katlı apartmanın 2'nci katındaki dairede yaşayan Didem M., iddiaya göre balkonda dengesini kaybederek zemine düştü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Didem M., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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