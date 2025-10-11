Haberler

Kayseri'de Baba ve Oğluna Silahlı Saldırı

Kayseri'de Baba ve Oğluna Silahlı Saldırı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde evlerinin bahçesinde baba Z.Y. ve oğlu K.Y., kimliği belirlenemeyen kişilerce tüfekli saldırıya uğradı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan baba ile oğlu, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün - Güncel
500
