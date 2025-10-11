Kayseri'de Baba ve Oğluna Silahlı Saldırı

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde evlerinin bahçesinde silahlı saldırıya uğrayan baba ve oğlu yaralandı.

Germir Mahallesi'nde evlerinin bahçesinde bulunan baba Z.Y. ile oğlu K.Y, henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerin tüfekli saldırısına uğradı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralanan baba ile oğlu, sağlık ekiplerince Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Polisin olay sonrası kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için başlattığı çalışma sürüyor.