Kayseri'de Avukatlar Günü Töreni Düzenlendi

Kayseri'de 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Kayseri Baro Başkanı Ali Köse, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Köse, yaptığı konuşmada, CHP Kayseri İl Başkanı Feyzullah Keskin'in avukat oğlu Hüseyin Keskin'in ölümü nedeniyle Avukatlar Günü'nü kutlayamadıklarını söyledi.

Baro avukatları olarak çok genç bir meslektaşlarını kaybetmenin acısıyla uyandıklarını belirten Köse, "Bugün sözlerin, kelimelerin ve yazının kifayet etmeyeceği büyük bir acı var. Avukat Hüseyin Keskin kardeşime Allah'tan rahmet diliyorum. Önünde saygıyla eğiliyorum. Ailesinin ve meslektaşlarımın acısını paylaşıyorum." diye konuştu.

Avukatların sorunlarına da değinen Köse, 190 bini aşan avukat sayısı, fakülteler ve kontenjanlardaki önlenemez artışa dikkati çekti.

Bu popülizmin bir an evvel terk edilmesi gerektiğini belirten Köse, "Bu konuyla ilgili CMK'dir, adli yardımdır, vergi uygulamalarıdır, bunlarla ilgili taleplerimizi teker teker sayıyoruz, sıralıyoruz. Yine de sıralayacağız." dedi.