Kayseri'de avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protesto edildi

Kayseri'de avukatlar, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Kayseri Adliyesi'ndeki Baro Başkanlığı Toplantı Salonu'nda basın açıklaması yapan Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, meslektaşlarının yalnızca avukatlık faaliyetlerini yerine getirmesinden ötürü hedef alındığını söyledi.

Yapılan saldırının mesleklerine, hukuk devletine, yargının kurucu unsuru ve eşitler arasında birinci olan savunmaya da yapılmış bir saldırı olduğunu belirten Özsoy, şöyle konuştu:

"Hayatını kaybeden meslektaşımıza yönelmiş bu menfur saldırıyı en güçlü biçimde kınamakla birlikte, gerek 4 Mayıs tarihinde Türkiye Barolar Birliği nezdinde yapılacak olan başkanlar toplantısında alınacak kararlarla, gerek Kayseri Barosu olarak hayata geçireceğimiz eylem planlarıyla avukata, mesleğe ve dolayısıyla yurttaşın savunma hakkına yönelen şiddet olaylarına yönelik kararlı adımlar atacağımızı bildiririz. Faillerin etkili ve etkin bir soruşturma ile yargı önüne çıkarılıp en ağır bir biçimde cezalandırılmaları için tüm sürecin takipçisi olacağız. Meslektaşımız Hatice Kocaefe'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm yargı camiasına sabırlar dileriz."

Özsoy, meslektaşlarının görevlerini yerine getirirken en ufak bir korku ve endişe taşımaması için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Basın açıklamasına katılan avukatlar, yakalarına hayatını kaybeden Kocaefe'nin de fotoğrafının bulunduğu "Taraf değiliz, vekiliz. Avukat Hatice Kocaefe öldürüldü" yazılı kokart taktı.