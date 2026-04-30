Kayseri'de avukat Hatice Kocaefe'nin silahla vurularak öldürülmesi protesto edildi

Güncelleme:
Kayseri'de avukatlar, Bursa'nın Gürsu ilçesinde meslektaşları Hatice Kocaefe'nin silahlı saldırıda hayatını kaybetmesine tepki gösterdi.

Kayseri Adliyesi'ndeki Baro Başkanlığı Toplantı Salonu'nda basın açıklaması yapan Baro Başkanı Murat Tolga Özsoy, meslektaşlarının yalnızca avukatlık faaliyetlerini yerine getirmesinden ötürü hedef alındığını söyledi.

Yapılan saldırının mesleklerine, hukuk devletine, yargının kurucu unsuru ve eşitler arasında birinci olan savunmaya da yapılmış bir saldırı olduğunu belirten Özsoy, şöyle konuştu:

"Hayatını kaybeden meslektaşımıza yönelmiş bu menfur saldırıyı en güçlü biçimde kınamakla birlikte, gerek 4 Mayıs tarihinde Türkiye Barolar Birliği nezdinde yapılacak olan başkanlar toplantısında alınacak kararlarla, gerek Kayseri Barosu olarak hayata geçireceğimiz eylem planlarıyla avukata, mesleğe ve dolayısıyla yurttaşın savunma hakkına yönelen şiddet olaylarına yönelik kararlı adımlar atacağımızı bildiririz. Faillerin etkili ve etkin bir soruşturma ile yargı önüne çıkarılıp en ağır bir biçimde cezalandırılmaları için tüm sürecin takipçisi olacağız. Meslektaşımız Hatice Kocaefe'ye Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve tüm yargı camiasına sabırlar dileriz."

Özsoy, meslektaşlarının görevlerini yerine getirirken en ufak bir korku ve endişe taşımaması için mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini kaydetti.

Basın açıklamasına katılan avukatlar, yakalarına hayatını kaybeden Kocaefe'nin de fotoğrafının bulunduğu "Taraf değiliz, vekiliz. Avukat Hatice Kocaefe öldürüldü" yazılı kokart taktı.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır
İBB davasında itirafçı Adem Soytekin dahil 15 kişi için tahliye kararı

İBB davasında 15 kişi için tahliye kararı! Aralarında itirafçı da var
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Altın için ezber bozan tahmin

Altın için ezber bozan tahmin
Hasta, doktoruna böbreğini verdi

Eşine az rastlanır! Bu kez hasta doktora şifa oldu
Milli eğitim müdürünün bir mesajı olayların fitilini ateşledi! Ölüm ve boşanmayla bitti

Milli eğitim müdürünün mesajı yuva yıktı
Ukrayna, Rusya'daki dev petrol rafinerisini İHA'larla vurdu

Savaşta korkulan oldu! Ülkenin can damarını İHA'yla vurdular
Gülistan'ın ablası Aygül Doku: Hayvanın avına yapmayacağı kötülükleri yapmışlar

"Hayvanın kendi avına yapmayacağı kötülükleri yapmışlar"
Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı

Diyarbakır'da bir garip olay! Korkup taşa tuttukları şey bakın ne çıktı