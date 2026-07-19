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Kayseri'de çeşitli suçlardan aranan 105 zanlı yakalandı

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Kayseri'de polis ekiplerinin 55 noktada 725 personelle yaptığı eş zamanlı uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli yakalandı, uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekiplerinin eş zamanlı asayiş uygulamasında, çeşitli suçlardan aranan 105 zanlı gözaltına aldı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayiş, kamu düzeni, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla kent genelinde 725 personelin katımıyla 55 noktada uygulama gerçekleştirdi.

Uygulamada, 10 bin 304 kişi ile 4 bin 56 aracın sorgusu yapıldı.

Çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilen uygulamada, çeşitli suçlardan aranan 105 şüpheli gözaltına alındı.

Uygulamada, yoklama kaçağı 15 kişi hakkında işlem yapıldı, 1 ruhsatsız silah, 2 bıçak ve 6 yakalamalı hacizli otomobil ele geçirildi.

Ayrıca Kabahatler Kanunu'nun ilgili maddelerinden 59 kişiye işlem yapıldı, 19 araç trafikten menedildi, 64 sürücüye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: AA / Tunahan Akgün
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