Kayseri'de "Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın Projesi"ne müracaatlar başladı

Güncelleme:
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 'Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın Projesi' için başvuruların başladığını duyurdu. Başvurular 23 Şubat 2026'da başlayıp, 27 Şubat 2026'da sona erecek.

Kayseri Büyükşehir Belediyesinin "Arılar Çoğalsın, Bereket Katlansın Projesi"ne müracaatlar başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, başvurular, 23 Şubat 2026 Pazartesi saat 08.00'de başladı.

Başvuruyu, arıcılık kurslarını tamamlayıp sertifika alan kişiler, Tarım ve Orman Bakanlığının arı kayıt sisteminde kaydı bulunanlar ve arıcılık eğitimi dersi aldığını belgeleyen ön lisans veya lisans diplomasına sahip olanlar yapabilecek.

Son 2 yılda, Büyükşehir Belediyesinin arıcılıkla ilgili desteklerinden faydalananların başvuruları kabul edilmiyor.

Projeye müracaatlar 27 Şubat 2026 Cuma saat 16.00'da sona erecek.

Kaynak: AA / Müzahim Zahid Tüzün
