Kayseri'de aranan 35 zanlı yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Kayseri'de polis ekiplerinin yaptığı uygulamada aranan 35 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanması amacıyla kentteki 108 noktada 397 personel ve 177 ekibin katılımıyla "Şehit Murat Akpınar-17 Huzur-Asayiş Uygulaması" gerçekleştirdi.

Uygulamada 11 bin 987 kişi ve 4 bin 582 aracın sorgusu yapıldı.

Bu kapsamda, çeşitli suçlardan aranan 35 zanlı yakalandı, yoklama kaçağı 28 kişiye ve Kabahatler Kanunu'nu ihlal eden 29 kişiye işlem yapıldı.

Öte yandan, uygulama kapsamında ruhsatsız 3 tabanca ve 5 av tüfeği, 10 kurusıkı tabanca ile çeşitli miktarlarda fişek ele geçirildi, hakkında yakalama ve haciz kararı bulunan bir otomobil??????? ele geçirildi.

Kaynak: AA