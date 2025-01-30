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Kayseri'de Apartmanda Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi

Kayseri'de Apartmanda Yangın: 11 Kişi Dumandan Etkilendi
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Kayseri'nin Aydınlıkevler Mahallesi'nde bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenmedi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Kayseri'de bir apartmanda çıkan yangında 11 kişi dumandan etkilendi.

Aydınlıkevler Mahallesi Sokullu Caddesi üzerindeki 4 katlı binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Apartman sakinlerinin bilgi vermesi üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürülürken, evlerinden çıkmayı kabul etmeyen ve dumandan etkilenen vatandaşlar, balkonlarında zor anlar yaşadı.

Dumandan etkilenen 11 kişiden bir kısmı hastaneye kaldırıldı, bazılarına da olay yerindeki ambulanslarda müdahale edildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin - Güncel
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