Kayseri'de tartıştığı apartman görevlisini öldüren sanığa müebbet hapis cezası

Kayseri'nin merkez Talas ilçesinde tartıştığı apartman görevlisini bıçakla öldüren sanık müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Battal Uçar, maktul B.A'nın müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanı, sanık Uçar hakkında istenilen cezai ehliyet raporunun geldiğini ve raporda ceza sorumluluğunun tam olduğuna yer verildiğini belirterek zapta geçirdi.

Duruşma savcısı esasa ilişkin mütalaasında, sanığın "tasarlayarak öldürme" suçundan cezalandırılmasını talep etti.

Sanık Uçar savunmasında, maktul B.A'nın kendisini istismar ettiğini öne sürdü. Hakkındaki suçlamaları reddeden Uçar, beraatini ve tahliyesini istedi.

Maktulün eşi S.A. da sanığın mütalaa doğrultusunda cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanık Uçar'a "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası vererek, tutukluluğunun devamına hükmetti.

Olay

Mevlana Mahallesi'nde 1 Eylül 2025'te aynı binada oturan Battal Uçar tarafından bıçaklanan apartman görevlisi B.A, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Gözaltına alınan Uçar ise tutuklanmıştı.