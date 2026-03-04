Haberler

Kayseri'de apartmanın bacasında çıkan yangın söndürüldü

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Olayda çatıda hasar meydana geldi.

Kayseri'nin merkez Melikgazi ilçesinde bir apartmanın bacasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

İlçeye bağlı Keykubat Mahallesi Anafartalar Caddesi'ndeki 4 katlı bir apartmanın bacasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çatıda hasar oluştu.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan
