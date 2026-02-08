Haberler

Kayseri'de kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu

Kayseri'de kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası Kadir Arslan, arama kurtarma çalışmalarının sonucunda ölü bulundu. Jandarma ve çeşitli arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar, Arslan'ın arazide cesedine ulaşılmasıyla sonuçlandı.

Kayseri'nin Bünyan ilçesinde dün kaybolan 67 yaşındaki alzaymır hastası arazide ölü bulundu.

İlçeye bağlı Karakaya Mahallesi'nde yaşayan alzaymır hastası Kadir Arslan'ın dün eve dönmemesi üzerine yakınları durumu jandarmaya bildirdi.

İhbar üzerine başlatılan arama çalışmasına, jandarma, AFAD, ANDA, İHH, Turkuaz Sualtı Akarsu Arama Kurtarma Derneği, Türk Telekom, Yesevi ve Gökbörü arama kurtarma ekiplerinden 72 personel katıldı.

AFAD yönetiminde yürütülen kurtarma çalışmalarında, Arslan'ın evinin çevresinde dron ve köpeklerle arama yapıldı.

Arslan, mahalleye yaklaşık 8 kilometre uzaklıktaki arazide ölü bulundu.

Yaşlı adamın cenazesi Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan - Güncel
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

'Bu kadar para nereden geliyor?' diye soran babaya kızından skandal cevap

"Bu para nereden geliyor?" diye soran babaya kızından skandal cevap
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesiyle ilgili olarak müfettiş görevlendirildi

Kan donduran olayla ilgili emniyet harekete geçti
Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler

Süper Lig'e koşuyorlar! 5 atıp Amedspor'u liderlikten ettiler
Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz

Hayat karartan benzerlik: Bu şehirden öyle adam çıkmaz
'Bu kadar para nereden geliyor?' diye soran babaya kızından skandal cevap

"Bu para nereden geliyor?" diye soran babaya kızından skandal cevap
Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi

Ayağı takılıp düşen astsubay feci şekilde can verdi
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar