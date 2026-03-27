Kayseri'de polisten kaçan alkollü iki sürücüye toplam 920 bin TL ceza

KAYSERİ'de iki ayrı ilçede yapılan denetimlerde 'dur' ihtarından kaçan 2 sürücü takip sonucu yakalandı. Alkollü oldukları belirlenen sürücülere toplamda 920 bin TL para cezası uygulandı.

İlk olay saat 23.30 ıralarında Kocasinan ilçesi Osman Kavuncu Bulvarı'nda meydana geldi. Denetleme yapan polis ekipleri, E.T. idaresindeki 34 DTN 965 plakalı kamyonete 'dur' ihtarında bulundu. Uyarıya rağmen denetleme noktasından kaçan sürücü ve yanındaki arkadaşı yaklaşık 10 kilometrelik takibin ardından Ziyagökalp Mahallesi Ihlamur Köprüsü'nde yakalandı. Yapılan kontrolde sürücü E.T.'nin alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 'Alkollü araç kullanmak', 'dur' ikazına uymamak, 'birden fazla kez tehlikeli şerit değiştirmek', 'ehliyetsiz araç kullanmak' gibi ihlaller nedeniyle toplam 685 bin TL ceza uygulanırken, 5.5 yıl ehliyetine el konuldu. Kamyonet de 60 gün trafikten men edildi. Gözaltına alınan E.T. ve arkadaşı polis merkezine götürüldü.

Diğer olay ise saat 00.30 sıralarında Melikgazi ilçesinde meydana geldi. Tacettinveli Mahallesi'nde kontrol noktası oluşturan polis ekipleri, A.D. yönetimindeki 01 AUS 424 plakalı cipi durdurmak istedi. Polisin 'dur' ihtarı üzerine sürücü hızla bölgeden uzaklaşmaya çalıştı. Sürücü A.D., polisin yaklaşık 15 dakikalık takibi sonucu Küçükali Mahallesi'nde yakalandı. Yapılan kontrolde alkollü olduğu belirlenen araç sürücüsüne, 'dur' ikazına uymamak, 'alkollü araç kullanmak' ve 'birden fazla kez tehlikeli şekilde şerit değiştirmek' gibi ihlallerden dolayı toplam 235 bin lira para cezası uygulandı. Ayrıca sürücü hakkında trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem başlatıldı.

