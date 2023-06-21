Kayseri'de alkol alınan masada oynatılan kız çocuğuyla ilgili açıklama

Kayseri'de 7 yaşındaki D.D.'nin alkol alınan masada oynatıldığı görüntülerle ilgili kız çocuğunun aile avukatı Mustafa Temmuz Ceyhan açıklamalarda bulundu. Ceyhan, olayın kamuoyu tarafından yanlış yorumlandığını ve herhangi bir istismar veya suç teşkil eden bir eylemin gerçekleşmediğini belirtti.

KAYSERİ'de, 25 gün önce sosyal medya hesabında yapılan paylaşımda 7 yaşındaki D.D.'nin alkol alınan masanın üzerine çıkarılarak oynatıldığı görüntülerle ilgili kız çocuğunun aile avukatı Mustafa Temmuz Ceyhan, açıklamalarda bulundu. Ceyhan, "Olay tamamen kamuoyu tarafından yanlış yorumlanmıştır. Çocuğun annesi ve babasının bir şikayeti yok. Konuyla ilgili 4 gözaltı gerçekleşti. Bu gözaltı sonuçlarında da hem savcılık makamı hem ilgili kurumlar, gözaltına alınan şahısların küçük kız çocuğunun birinci derecede akrabası olduklarından ve aynı zamanda ortada herhangi bir suç teşkil eden bir eylemin gerçekleşmediğinin anlaşılmasıyla bu kişiler serbest bırakılmıştır" dedi.

Kentte 25 gün önce yapılan bir düğünde bir kişi sosyal medya hesabından, D.D. isimli kız çocuğunun alkol alınan masa üzerinde oynatıldığı görüntüleri paylaştı. Sosyal medyada paylaşılan görüntüler binlerce kez izlendi ve birçok kişi tarafından tepki topladı. Bunun üzerine çalışma başlatan polis, görüntülerde yer alan 4 kişiyi gözaltına alındı. Kız çocuğunun yakın akrabası olduğu öğrenilen şüpheliler, serbest bırakıldı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koruma altına alınma kararı çıkan D.D. ise henüz bulunamadı.

"Uzun yıllar boyunca hem Türkiye televizyonlarımızda hem de kamuoyumuzda olsun, Roman vatandaşlarımız kabul görmüştür. Hatta Roman vatandaşlarımızın hakkında diziler, filmler çekilmiştir. Roman vatandaşlarımızın etnik kökenleri, yaşam tarzları gereğince dans ve müziğe olan ilgileri herkes tarafından bilinmekte. Bundan dolayı Roman vatandaşlarımızın yaşama şekilleri göz önüne alındığında hiçbir istismarın mevcut olmadığı bir durum ortaya gelmiştir. Fakat bu düğünün sadece belli bir kısmının sosyal medyaya servis edilmiş olması kamuoyundaki çocuklarımıza karşı hassasiyetle yan yana gelince böyle bir tepkiye neden olmuştur. Fakat mevcut durumda herhangi bir istismar veya suç teşkil eden başkaca bir eylem bulunmadığı hem ilgili kurumlarımızca hem de alınan beyanlarla ortaya çıkmıştır."