Kayseri'de bir kişi akrabasını bıçakla yaraladı
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir işletmede meydana gelen tartışmada, M.S. isimli şahıs, akrabası Ü.T.'yi bıçakla yaraladı. Olay sonrası kaçan şüpheli polis tarafından yakalandı.
Mithatpaşa Mahallesi Beyli Sokak'taki bir işletmede, M.S. ile akrabası Ü.T. arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda M.S. bıçakla Ü.T'yi yaraladı.
Olay yerinden kaçan şüpheli polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan