Kayseri'de devrilen akaryakıt yüklü tankerin sürücüsü yaralandı

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde akaryakıt yüklü bir tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı. Kaza sonrası sağlık ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kayseri'nin Sarıoğlan ilçesinde akaryakıt yüklü tankerin devrildiği kazada sürücü yaralandı.

M.Ç'nin kullandığı 58 AY 299 plakalı akaryakıt yüklü tanker, Kayseri-Sivas kara yolunun 50'nci kilometresinde devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşım tek yönden kontrollü şekilde sağlanıyor.

Kaynak: AA / Hasan Baldık
