Kayseri'de iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
Güncelleme:
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken, 2 kişi yaralandı. Olayla ilgili jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Barsama Mahallesi 3023 Sokak'taki bir evde, iki aile arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Kısa sürede silahlı kavgaya dönüşen olayda Ferdi B, Boran B. ve Ejder B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralılardan Ferdi B, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Olaydan sonra kaçan Hüseyin K. ve Veli K'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
