Kayseri'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasıyla aranan hükümlü yakalandı
Kayseri'de, kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü A.S., polis operasyonuyla yakalanıp cezaevine konuldu.
KAYSERİ'de 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü A.S. (52) polisin operasyonu ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, 'Kasten öldürme' suçundan hakkında kesinleşmiş ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan A.S.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, adresine düzenlenen operasyonla yakalandı. A.S. emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine konuldu.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı