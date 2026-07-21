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Kayseri'de ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kayseri'de kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü A.S., polis operasyonuyla saklandığı adreste yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de "kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince arananların yakalanmasına yönelik çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, hakkında "kasten adam öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası bulunan A.S (52) saklandığı adreste yakalandı.

Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Esma Küçükşahin
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