Kayseri'de Mezarlık Ziyaretine Giden Yaşlı Adam Evde Ölü Bulundu

KAYSERİ'de mezarlık ziyaretine giderken ailesinin evde yalnız bıraktığı Vahdettin K. (78), ölü bulundu.

Olay, Kocasinan ilçesi Barbaros Mahallesi Atilla Nuhoğlu Caddesi üzerindeki 4 katlı bir binada meydana geldi. Binanın en üst katında oturan aile yaşından kaynaklı rahatsızlığı nedeniyle Vahdettin K.'yı evde bırakıp, mezarlık ziyaretine gitti. Bir süre sonra yakınları eve geldiğinde Vahdettin K.'yı hareketsiz görerek, durumu 12 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler, Vahdettin K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Vahdettin K.'nın cansız bedeni yapılan incelemenin ardından Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı