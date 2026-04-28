Kayseri'de 7 firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Kayseri'de, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele şubeleri ekipleri, FETÖ üyeliğinden hakkında kesinleşmiş hapis cezası olanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda örgüt evlerine düzenlenen operasyonlarda, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmenler S.G. ve H.A. ile eski astsubay M.Ç, 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan eski öğretmen S.Ü. ve eski üsteğmen H.Y.Y. ile 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.C. ve eski polis C.A. yakalandı.

Öte yandan S.G, H.A. ve S.Ü'nün örgütün gizli haberleşme aracı ByLock kullandığı tespit edildi.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.