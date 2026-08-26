Kayseri Pınarbaşı'nda 4.1 Deprem: Bazı Evler Hasar Gördü
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yukarıborendere Mahallesi'nde bazı evlerin duvarlarında çatlaklar oluştu, bir evin duvarı kısmen yıkıldı. AFAD ve tarım ekipleri inceleme başlattı, başka olumsuzluk yok.
BAZI EVLERİN DUVARLARI ZARAR GÖRDÜ
Kayseri'nin Pınarbaşı ilçesinde meydana gelen 4.1 büyüklüğündeki depremde Yukarıborendere Mahallesi'ndeki bazı evlerin duvarında çatlaklar oluştu, bir evin duvarı da kısmen yıkıldı. AFAD ve İl Tarım ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri bölgede inceleme başlattı. Bölgede şu ana kadar başka bir olumsuzluğa rastlanmadığı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı