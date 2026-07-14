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Kayseri'de kural ihlali yapan üç sürücüye 233 bin 438 lira ceza kesildi

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Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden ve sosyal medyada tepki çeken üç sürücüye toplam 233 bin 438 lira idari para cezası kesildi. Ekipler ayrıca bir aracı trafikten men ederken, bir sürücü hakkında adli işlem başlattı.

Kayseri'de trafik kurallarını ihlal eden üç sürücüye toplamda 233 bin 438 lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentte trafiği tehlikeye düşüren ve çevreye rahatsızlık veren sürücülere yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda ekipler, vatandaşların sosyal medya hesaplarındaki "Saldırı amaçlı araçtan inme", "Beyazşehir'de vatandaşların isyanı 15 gündür aynı kabus" ve "Tek başına mahalleyi ayağa kaldırdın" paylaşımlarına konu olan 3 farklı araç ile sürücülerini tespit etti.

Trafik Kanunu'nun ilgili maddelerinden sürücülere toplam 233 bin 438 lira tutarında cezai işlem uygulayan ekipler, ayrıca araçlardan birini trafikten men etti, bir sürücü hakkında da adli işlem başlattı.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin
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