Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Kayseri'de 26 sanıklı organize suç örgütü davasında tutuklu 2 sanık tahliye edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de organize suç örgütüne ilişkin 2'si tutuklu 26 sanığın yargılandığı davada mahkeme, tutuklu 2 sanığın yurt dışına çıkış yasağıyla tahliyesine karar verdi. Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, eksikliklerin giderilmesi için ertelendi.

Kayseri'de organize suç örgütü yöneticisi ve üyesi oldukları iddia edilen 2'si tutuklu 26 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Kayseri 8. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşma, sanık ve müşteki sayısının fazlalığı nedeniyle Kayseri Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Duruşmada, tutuklu sanıklar B.Ş. ve F.İ, bazı tutuksuz sanıklar, müştekiler ve taraf avukatları hazır bulundu.

Tutuklu sanık B.Ş. savunmasında, uzun süredir cezaevinde olduğunu belirterek, müşteki M.K'ye yönelik silahla yaralama eyleminden dolayı suçlandığını öne sürdü.

Dosya kapsamında adı geçen sanık ve müştekileri tanımadığını ve kendileriyle herhangi bir irtibatının bulunmadığını ileri süren B.Ş, mağdur olduğunu ifade ederek tahliyesini istedi.

Tutuklu sanık F.İ. de uzun süredir tutuklu olduğunu ve ailesinin mağdur olduğunu dile getirdi. Suçlamalara konu olan olaylarla ilgili müştekilerin şikayetçi olmadığını ifade eden F.İ, tahliye talebinde bulundu.

Tutuklu sanıkların avukatları da müvekkillerinin uzun süredir tutuklu olduğunu ve dosyada somut delil bulunmadığını öne sürerek tahliyelerini talep etti.

Mahkeme heyeti, tutuklu 2 sanığın yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 12 Mart 2024'te 29 adrese eş zamanlı operasyon düzenlemiş, gözaltına alınan 26 şüpheliden 9'u tutuklanmıştı.

Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıklar hakkında "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "silahla tehdit" ve "yağma" suçlarından dava açmıştı.

Tutuklu sanıklardan 7'si önceki celselerde tahliye edilmişti.

Kaynak: AA
Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü

Futbol dünyası yasta! Kaleciyle çarpışan futbolcu öldü
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi

Özgür Özel, Emir Sarıgül'ün iddiasına ilk kez yanıt verdi
Hızlı tren hattında büyük skandal! Tapu müdürü de tutuklandı

Hızlı tren hattında büyük skandal! Müdür de tutuklandı
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde

Fenerbahçe için geçmişte söyledikleri yeniden gündemde

Ev sahibine soğuk duş! 25 bin liraya kiraladığı evi hostele çevirmiş

Ev sahibine soğuk duş! Dairesinin kapısını açınca gözlerine inanamadı
İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti

İngiliz siyasetinde deprem! Ünlü sunucu bakanın ahlaksız teklifini ifşa etti
İzmit'te restoranda yemek yiyip çay içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar

Yediler, içtiler! 2 bin 800 liralık hesabı ödemeden kaçtılar
Ortak basın toplantısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Korece teşekkürü damga vurdu

Salondaki gergin diplomatik havayı dağıtan çıkış: Kamsahamnida