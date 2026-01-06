Haberler

500 kilo hurda malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı

500 kilo hurda malzeme çalan 2 şüpheli yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de bir iş yerinin bahçesinden 500 kilo hurda malzeme çalan iki kişi, polis operasyonuyla yakalandı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

KAYSERİ'de bir iş yerinin bahçesinden 250 bin TL değerinde 500 kilo hurda malzeme çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şeker Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinden 500 kilo hurda malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, 75 saatlik iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.E. (29) ile A.E. (23) gizlendikleri evde yakalandı. Gözaltına alınan İ.E. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
İsim bile verdi: Onun Maduro'yu ABD'ye teslim ettiğine adım kadar eminim

"İşte Maduro'yu satan kişi" deyip açıkladı: Teslim ettiğine eminim
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi
Dün geceye damga vuran kare

Dün geceye damga vuran kare
1,2 milyar lira değerindeki malikanenin inşası tamamlandı! Sahibi bakın kim

1,2 milyar TL değerindeki malikane tamamlandı! Sahibi bakın kim
Öğretmen ve vaizlerin yeni yılda alacakları maaş tartışma konusu oldu

Öğretmen ve vaizlerin zamlı maaşları tartışma konusu oldu
Suikasta uğradığı iddia edilen Şara, markette alışveriş yaparken görüntülendi

Ortalığı karıştıran iddiaların ardından böyle poz verdi
Stockholm'de bir Türk imzası: Yarım asırlık heykele kardan arkadaş

Stockholm'de Türk turistin kardan adamı olay oldu
Rodriguez'den ilk kararname: ABD'ye destek verenler tutuklanacak

Venezuela'da geçici başkandan Trump'ı kızdıracak imza