KAYSERİ'de bir iş yerinin bahçesinden 250 bin TL değerinde 500 kilo hurda malzeme çalan 2 şüpheli, yakalandı.

Kocasinan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, Şeker Mahallesi'nde bir iş yerinin bahçesinden 500 kilo hurda malzeme çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bu kapsamda ekipler, 75 saatlik iş yeri ve çevresindeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda şüpheliler İ.E. (29) ile A.E. (23) gizlendikleri evde yakalandı. Gözaltına alınan İ.E. ve A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.