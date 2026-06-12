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Kayseri'de 23 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

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Kayseri’de hakkında 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 'silahlı yağma' suçundan aranan firari hükümlü M.Ç., polis ekiplerince yakalanarak cezaevine teslim edildi.

Kayseri'de hakkında 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince, kentte arananların yakalanmasına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda ekipler, hakkında "silahlı yağma" suçundan 23 yıl 8 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Ç'yi (39) yakaladı.

Hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA / Sercan Küçükşahin
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