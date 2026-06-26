Kayseri'de 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari yakalandı
Kayseri'de hırsızlık ve mala zarar verme suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü G.Ç., polis ekipleri tarafından yakalanarak cezaevine teslim edildi.
Kayseri'de, 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda, hakkında "hırsızlık" ve "mala zarar verme" suçlarından 22 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan G.Ç. (35) yakalandı.
Hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Ergün Haktanıyan