Haberler

Kayseri'de 21 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de 21 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kayseri'de 'dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Y. (24), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

KAYSERİ'de 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Y. (24), polisin operasyonu ile yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Şehit Taha Uluçay Ekipler Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: KAAN'da Ankara'nın istediği olacak

Trump resmen doğruladı: Ankara'nın istediği olacak
Polis, öğretmen, doktor, hemşire! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti

Polis, öğretmen, vaiz! Memur ve emekli zammında tüm hesap değişti
Son noktayı koydu! Mourinho'dan Arda Güler kararı

Arda Güler için son nokta koyuldu
Kağıt toplayarak okuttuğu kızı, üniversiteyi birincilikle bitirdi

33 yıl ekmeğini çöpten çıkardı! Emekleri karşılıksız kalmadı
Eskişehir'de soluk borusuna mama kaçan 2,5 yaşındaki bebek kurtarılamadı

Kahreden olay: Bir ailenin ocağına ateş düştü

Halil Ergün'den dikkat çeken çıkış: Her haltı Atatürkçüyüm diyenler yiyor

"Atatürkçülük" çıkışı ortalığı karıştıracak: Her haltı...
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Demirtaş'tan 'Az kaldı' çıkışı! Erdoğan'a çağrısında Kılıçdaroğlu detayı dikkat çekici

Direkt Erdoğan'a çağrı yaptı, Kılıçdaroğlu detayı bomba