Kayseri'de 21 Yıl 11 Ay Hapis Cezası Bulunan Firari Hükümlü Yakalandı
Kayseri'de 'dolandırıcılık' suçundan kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Y. (24), polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla saklandığı adreste yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucu gözaltına alınan S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
KAYSERİ'de 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü S.Y. (24), polisin operasyonu ile yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Şehit Taha Uluçay Ekipler Amirliği ekipleri, 'dolandırıcılık' suçundan hakkında kesinleşmiş 21 yıl 11 ay hapis cezası bulunan S.Y.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda firari hükümlü, saklandığı adrese düzenlenen operasyonla yakalandı. Firari hükümlü S.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı