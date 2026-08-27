Kayseri'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, haklarında arama kararı bulunanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "yağma" suçundan 16 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.Ç. (42) ile "uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak" suçundan 5 yıl 2 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olan M.E. (34) yakalandı.

Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.

Kaynak: AA