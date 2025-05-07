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Kayseri'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı

Kayseri'de 2 Firari Hükümlü Yakalandı
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Kayseri'de, dolandırıcılık ve hırsızlıktan kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü, Asayiş Şube Müdürlüğü'nün gerçekleştirdiği operasyonla yakalandı. Hükümlüler cezaevine gönderildi.

Kayseri'de, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik belirlenen bazı adreslere operasyon düzenledi.

Ekipler, "dolandırıcılık" ve "hırsızlık" suçlarından hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 4 yıldır firari olan Y.K. ile "hırsızlık" suçundan hakkında 9 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan D.Y'yi yakaladı.

Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Hakan Can Şahin - Güncel
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